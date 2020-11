Novembre si tinge di ANTICICLONE: per alcuni giorni poche le piogge previste

SITUAZIONE: il tempo si blocca, o meglio palesa la solita doppia patologia di cui è affetto ormai da qualche anno: vortice polare troppo attivo e compatto e anticiclone troppo invadente nell'area mediterranea.



Quando si realizzano queste due anomalie difficilmente il tempo si presenta dinamico, sporadicamente il freddo si affaccerà alle nostre latitudini, così come piogge e nevicate, mentre nel complesso il tempo si presenterà statico con molti momenti soleggiati, qualche fase uggiosa e nebbiosa, senza un freddo importante, anzi spesso mite nelle ore diurne.



Questa la situazione di stamane a Santa Cesarea nel Leccese, dove splende il sole e si notano solo pochi addensamenti stratiformi in mare aperto:

Anche altrove il tempo è buono e le nebbie si stanno dissolvendo sul catino padano; solo sull'alto e medio Tirreno si rileva qualche addensamento a media quota, come nella zona di Roma, ma che non disturba il soleggiamento.



Un fronte si avvicina da ovest alle regioni nord-occidentali; esso provocherà un aumento della nuvolosità nel corso della giornata su queste zone, associato in nottata a deboli piogge su ovest Alpi, Liguria e forse parte del Piemonte occidentale, qui la mappa dei fenomeni previsti per la prossima notte dal modello europeo:

EVOLUZIONE: già nel corso di domenica il fronte andrà disgregandosi e il tempo tornerà discreto anche al nord-ovest, mentre risulterà buono sul resto del Paese. Da notare una corrente da nord-est sullo Jonio che potrà provocare modesti addensamenti, per il resto nulla di rilevante da segnalare.



PROSSIMA SETTIMANA: l'inizio della settimana risulterà nel complesso tranquillo, salvo locali addensamenti o nebbie sulle zone pianeggianti del nord e del centro. Tra mercoledì e venerdì il passaggio di una conca depressionaria determinerà precipitazioni su Sardegna e coste del Tirreno, dapprima su quelle liguri, toscane e laziali, per finire con quelle campane, calabrese e sicule, si tratterà comunque di fenomeni di poco conto.



ANTICICLONE: da sabato 14 a lunedì 16 di nuovo anticiclone e tempo buono, forse qualche grado in meno, specie al nord, per venti da est. Non si vedono cambiamenti importanti almeno sino a mercoledì 18 novembre.

