Nord sotto VIOLENTI TEMPORALI dopo il CALDO ESTREMO? SI! (e non solo)

In un momento in cui l'Atlantico sembra essere più "in palla" del solito, è arrivato il guastafeste di turno, l'anticiclone africano, con la sua massa d'aria rovente, a trasformare l'estate in una sofferenza.



Intendiamoci: molti italiani sono contenti così, molti altri no, e diciamolo chiaramente, il caldo estremo NON fa bene a nessuno. Bisogna conviverci e questo lo sappiamo ma le temperature da forno che aspettano soprattutto il centro e il sud durante tutta la prossima settimana, sono abbastanza preoccupanti.



Qui vediamo i valori previsti a 1500m per martedì 18 luglio, quando la bolla calda si estenderà in modo netto a tutta la Penisola:

Ed ecco le conseguenze al suolo di questi valori pazzeschi previsti in quota, con punte di 43°C su Sardegna e Lazio, 41-42°C in Puglia e Romagna, così come in Sicilia, giusto per fare qualche esempio:

Il centro e il sud rimarranno prigionieri di queste temperature almeno sino a mercoledì 26 luglio, mentre al nord ci sarà una prima tregua tra giovedì 20 e sabato 22 luglio, con alcuni temporali che colpiranno soprattutto le zone dell'alta pianura e il settore alpino e che potrebbero determinare non solo accumuli rilevanti ma anche grandinate intense e raffiche di vento estremamente violente.



Poi il caldo ricomincerebbe anche al nord sino a martedì 25 luglio, quando una saccatura più incisiva finalmente verrebbe a coinvolgere in maniera più netta il settentrione e parte del centro, favorendo nei giorni successivi l'ingresso di venti più freschi ovunque, come vediamo da questa mappa:

E sul piano precipitativo gli accumuli da qui al 25 parlano chiaro: a nord del Po i temporali non mancheranno e potrebbero risultare estremi così come il caldo al centro-sud, specie su Alpi, Biellese, Verbano-Cusio-Ossola, Alto Adige, Cadore, Carnia, Tarvisiano: