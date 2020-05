Nord raggiunto da altri ROVESCI, variabilità al centro, SCIROCCO e CALDO al sud!

SITUAZIONE: un flusso di correnti sud occidentali in quota trasporta un vasto ma irregolare corpo nuvoloso verso l'Italia; al nord e in parte anche al centro esso è accompagnato da una curvatura ciclonica delle correnti che favorisce qualche precipitazione sparsa, specie ad ovest, al sud invece è disturbato da un cuneo anticiclonico caratterizzato da una massa d'aria calda.



Di conseguenza l'estesa nuvolosità presente oggi sul territorio porterà conseguenze diverse: qualche rovescio e temperature miti o addirittura fresche al nord-ovest, nuvolaglia con sporadici fenomeni al nord-est e sulle regioni centrali, nubi sfrangiate, qualche piovasco a ridosso del Tirreno ma soprattutto tanta sabbia in sospensione al sud con cielo giallastro e caldo, qui la mappa che sintetizza l'andamento della giornata secondo il nostro modello, da notare i venti tra Ostro e Scirocco sostenuti:

EVOLUZIONE: giovedì 14 si osserverà un breve intervallo soleggiato, disturbato comunque dalla presenza di una nuvolaglia sparsa, dapprima presente al centro, poi al nord e sempre accompagnata da venti tesi meridionali, a precedere l'ingresso di una saccatura più incisiva nella serata di giovedì, quando al nord-ovest sono attesi fenomeni intensi, anche temporaleschi, che potranno diventare autentici NUBIFRAGI, specie su alto Piemonte ed alta Lombardia.



Qui sotto le temperature massime previste per giovedì 14 alle ore 16; si notano i picchi notevoli sul Gargano, sulla Calabria interna, sulla Sicilia, valori piuttosto alti anche altrove, presto soffocati al nord dall'arrivo di quei vistosi nuclei temporaleschi evidenziati dalla mappa immediatamente successiva, prevista per la notte su venerdì 15 maggio:

FINE SETTIMANA: continuerà il braccio di ferro tra la figura depressionaria sull'ovest del Continente e l'anticiclone africano ma con graduale prevalenza dell'instabilità, che entro domenica si estenderà dal nord al centro, con l'obiettivo di coinvolgere entro lunedì anche il meridione, abbassando di diversi gradi le temperature. Seguite tutti gli aggiornamenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------