NORD finalmente sotto ATTACCO: arriva la PIOGGIA!

A Milan quand pioeuf, i tècc guten, i cess s'ingurgen, i cà strarippen.

Era davvero così una volta a Milano, si intasavano i wc quando pioveva, da quanta che ne veniva, oggi molti giovani la pioggia quasi la ignorano, per non parlare della neve e della nebbia, ormai quasi sconosciute. Il perchè è semplice: piove sempre meno e i temporali si contano sulle dita di una mano.



Finalmente però sul nord tra stanotte e le prime ore di venerdì pioverà, in qualche fase, anche con una certa intensità, specie a ridosso dei rilievi e tra alto Piemonte ed alta Lombardia. Niente di eccezionale ma quanto basta per riaccendere la speranza che la siccità possa battere in ritirata.



E' un vortice retrogrado da est a far ripetere il "miracolo" e un bis molto modesto potrebbe intervenire anche nella giornata di domenica 23, poi quasi certamente basta sino a fine mese, perchè è in arrivo l'anticiclone dopo il 25 aprile.

Non tutti i mali vengono per nuocere però, sia perchè in fondo quasi tutti non vedono l'ora di fare il cambio di abbigliamento, sia perchè il turismo (una delle poche risorse su cui si regge il Paese) vuole la sua parte di sole, sia perchè il caldo favorisce poi la miccia per l'innesco di temporali.



Dunque prendiamo le cose senza troppi drammi e agli amici del nord dedichiamo queste carte con il riassunto delle precipitazioni previste tra la mattinata di giovedì, il pomeriggio, la sera e la notte su venerdì, rivedremo anche l'arco alpino innevato oltre i 1500-1700m:

Ed ecco il passaggio di domenica 23 pomeriggio-sera dell'ultimo fronte in grado di sfondare prima della rotazione delle correnti da nord-ovest: