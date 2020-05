Nord ancora a rischio ROVESCI, piÃ¹ sole e caldo procedendo verso sud

COMMENTO: una scarica di violentissimi temporali ha colpito parte del nord in piena notte, insistendo particolarmente su diverse aree della Lombardia. La violenza dei fenomeni sembrava quasi un tentativo della natura di scrollarsi di dosso il covid a suon di "idranti", grandine e raffiche di vento. Un'intensità che non è passata inosservata. Notevoli gli accumuli prossimi ai 150mm in alcune zone del Milanese e che hanno determinato lo straripamento del Seveso in zona Niguarda.



SITUAZIONE: la corrente instabile da sud ovest che attraversa in queste ore il settentrione si indebolirà solo lentamente e per gran parte della giornata determinerà condizioni di moderata instabilità, che potrà dar luogo ad ulteriori rovesci, specie tra est Lombardia e Triveneto. Coinvolta marginalmente anche l'alta Toscana. Entro sera è previsto un miglioramento a partire da ovest. Sul resto d'Italia il flusso più stabile e caldo da sud ovest persisterà generando annuvolamenti stratiformi irregolari senza conseguenze e temperature sempre elevate, segnatamente al sud, con punte di 33-34°C. Qui una mappa che riassume l'andamento della giornata odierna:

EVOLUZIONE: sabato un nuovo impulso instabile coinvolgerà il nord, l'alta Toscana e la Sardegna, favorendovi rovesci sparsi e verso sera anche temporali diffusi sul catino padano e la fascia prealpina, qui il riassunto precipitativo della giornata con l'andamento tra le 6 e le 18 e nelle successive 12 ore, cioè sino all'alba di domenica 17 maggio:

Notiamo anche la distribuzione termica a 1500m prevista per la notte su domenica 17, dove viene evidenziata ancora una volta la concentrazione di una massa d'aria calda sul meridione, con valori sino a +22°C a 1500m, davvero notevoli per il periodo, ma che fortunatamente verranno evacuati nel corso della prossima settimana:

PEGGIORAMENTO: dopo una domenica 17 nel complesso più stabile, dove anche al nord si manifesteranno ampie schiarite, da lunedì 18 l'area depressionaria presente ad ovest della Penisola traslerà verso levante, determinando un generale peggioramento a partire dal nord-ovest, in estensione martedì 19 sul resto del Paese con rovesci, temporali e un generale calo delle temperature. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!

