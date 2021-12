Natale e Santo Stefano tra MALTEMPO e MITEZZA, conferme su Capodanno

È un Natale certamente pessimo in ottica invernale, considerando le attuali temperature presenti sull'intero territorio nazionale. Quelle che risaltano maggiormente sono le temperature in Appennino, dove purtroppo piove fin sulle vette. Clamorosa la temperatura di +1°C sulla vetta del monte Cimone, tra Emilia e Toscana, dove è in atto pioggia.

Sta piovendo su Toscana, Liguria, Marche, Umbria, Romagna, Lazio e localmente anche su bassa Lombardia e Sardegna. Tante nubi su tutto il nord ma con pochi fenomeni, mentre troviamo schiarite al sud in un contesto molto mite per il periodo.

Le temperature, sul meridione, hanno superato i 15°C su tante località e addirittura si registrano fino a 18°C su Palermo. Insomma parliamo di temperature nettamente superiori alle medie del periodo.

Il tempo sarà instabile anche a Santo Stefano, sempre sulle solite regioni tirreniche più esposte alle correnti atlantiche (Toscana e Lazio su tutte). Maltempo presente anche su Marche, Abruzzo, Umbria, Romagna, Campania. Fenomeni sparsi sul nordest, mentre avremo ancora tempo asciutto al nordovest.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento da nord a sud, tanto che sfioreremo picchi di 19-20°C al meridione.

Dopo una breve tregua la mattina di lunedì, il tempo tornerà a peggiorare nettamente tra martedì 28 e mercoledì 29 a causa di un'altra perturbazione atlantica. Anche in questo caso dovremo aspettarci maggiori precipitazioni sul versante tirrenico ed anche in questo caso neve forse solo ad altissima quota. Le temperature non subiranno grandi variazioni.

Scenari clamorosi per Capodanno confermati da tutti i modelli: l'alta pressione tornerà a rinforzarsi su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e fin sull'Italia. Tuttavia in questa circostanza l'alta pressione richiamerà aria molto mite di origine sub-tropicale, la quale farà impennare le temperature su Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Italia.

Si prospettano anomalie di temperature eccezionali, addirittura superiori ai 12-14°C a 1500 metri di altezza sull'Europa occidentale. Anomalie pesanti anche in Italia, fino a 6-10°C sopra le medie del periodo.