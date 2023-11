Molte perturbazioni in transito: NEVE in arrivo, ma in pianura...

Al momento non ci sono possibilità di precoci nevicate in pianura sulle regioni centrali e meridionali. Niente fiocchi su Firenze, Roma, Ancona, Napoli o Bari. Solo martedì 28 ci sarà un momento di neve a quote basse sull'Appennino centrale, ma niente di più.

Il punto è che nemmeno al nord le temperature saranno tali da consentire (stando almeno alle ultime emissioni) condizioni favorevoli a nevicate a quote prossime alla pianura nè tra lunedì 27 e martedì 28 e nè tra giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre.

Potrebbero esserci in realtà nei giorni immediatamente successivi, ma lì, ironia della sorte, i fronti potrebbero transitare troppo bassi per coinvolgere il nord. Insomma per gli amanti della neve in pianura c'è sempre da soffrire.

La prima mappa si riferisce all'alba di martedì 28 novembre e si evince chiaramente che la posizione della depressione non è favorevole a favorire nevicate al nord (nell'unico momento in cui probabilmente ce ne sarebbe stata la possibilità).

I fenomeni si attesteranno su nord-est e regioni centrali sino alla Campania, con limite della neve sui 700-800m sull'Appennino centrale, forse qualcosa meno sull'Appennino emiliano-romagnolo e attorno ai 600m sull'alta Valle d'Aosta:

Dopo il passaggio di questa depressione, si inserirà un po' d'aria fredda sino a mercoledì 29 novembre, ecco sopraggiungere un'altra depressione da ovest con richiamo di aria umida e mite da sud ovest che farà impennare le temperature ovunque, più lentamente al nord, dove però lo strato freddo accumulato non sarà sufficiente a consentire che i fiocchi scendano sino in pianura:

Ecco le temperature attese a 1500m per le prime ore di giovedì 30 novembre secondo il modello ICON e quello americano GFS, come vedete valori che sottendono nevicate in collina ma più difficilmente sulle zone pianeggianti, salvo forse qua e là per qualche ora su alcune zone del Piemonte e dell'alta Lombardia (ma con attendibilità bassa):

Ed ecco le precipitazioni previste tra la serata di giovedì 30 novembre e la notte su venerdì 1° dicembre con neve mediamente in collina ma in rialzo sino a 800-900m:

Una configurazione barica del genere si fosse proposta solo tra una decina di giorni, vi sarebbero certamente state maggiori possibilità nevose sino in pianura, così invece è tutto più complicato. In ogni caso una bella nevicata sulle Alpi nell'episodio del 30 novembre -1° dicembre sicuramente non mancherà.