Moderato MALTEMPO al nord e sulla Toscana

SITUAZIONE: una perturbazione ha vinto la resistenza dell'alta pressione e sta interessando il settore nord-occidentale, sia pure con fenomeni distribuiti irregolarmente. Le precipitazioni si estenderanno gradualmente alle regioni di nord-est e alla Toscana, sul resto del centro attesa solo un po' di nuvolaglia. Al sud proseguirà il bel tempo con temperature molto miti. Qui la sequenza dei fenomeni attesi per oggi divisi tra mattino e pomeriggio, limite della neve sulle Alpi in media oltre i 1500m:

EVOLUZIONE: sabato il fronte rallenterà all'altezza delle regioni centrali, coinvolgendo ancora est Lombardia e Triveneto, in giornata qualche rovescio è atteso anche sul meridione, schiarite sul nord-ovest, qui le mappe che raccontano la distribuzione dei fenomeni tra mattina e pomeriggio:

DOMENICA: il tempo andrà temporaneamente migliorando in un contesto termico fresco al mattino, mite nel pomeriggio. Da ovest però si farà strada un nuovo corpo nuvoloso.



PEGGIORAMENTO: tra lunedì e martedì assisteremo al passaggio di una nuova perturbazione, che porterà piogge un po' ovunque a partire dal nord-ovest. L'azione di questa perturbazione si esaurirà entro martedì sera.



FASE STABILE: da mercoledì 28 ottobre bel tempo ovunque, grazie all'espansione di un campo di alta pressione. Le temperature aumenteranno in quota e sulle coste, mentre le inversioni termiche potrebbero favorire la comparsa di nebbie sulle zone pianeggianti. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord molto nuvoloso con piogge sparse, distribuite irregolarmente sul territorio, più probabili e continue a ridosso dei rilievi, fenomeni in spostamento da ovest verso est nel corso della giornata. Sulla Toscana nuvoloso con locali rovesci, nuvolaglia sul resto del centro ma tempo asciutto, bel tempo al sud con clima particolarmente mite e punte di 26°C.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

