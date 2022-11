Moderata PERTURBAZIONE in arrivo: ecco dove pioverà tra martedi e mercoledi

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare a scala europea che ritrae il tempo delle ultime ore:

Ecco la perturbazione di cui sopra, che si staglia al momento sulla Francia. Le prime frange nuvolose coprono già il settore di nord-ovest dove è presente qualche pioviggine sulla Liguria. Sul resto d'Italia domina invece il sereno.

Cosa accadrà nella giornata odierna? La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 8 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Soleggiamento abbastanza compromesso al nord-ovest con qualche rovescio tra il pomeriggio e la serata su Liguria, basso Piemonte e bassa Lombardia. Soleggiamento non ottimale anche lungo il medio-alto Tirreno e sulla Toscana, per il resto soleggiamento migliore.

Questo è il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 8 novembre:

Punte di 23° in Sicilia, 22° in Sardegna e 21° sul Golfo di Taranto. Molto fresco al nord-ovest con valori massimi in pianura anche sotto i 15°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nella giornata di domani, mercoledi 9 novembre, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento compromesso al nord con rischio di piogge o rovesci su Liguria, basso Piemonte, bassa Lombardia, Piacentino e settore prealpino lombardo. Qualche piovasco anche in Toscana. Soleggiamento migliore sulle altre regioni, specie sulla Sicilia. Ulteriore e lieve calo termico al nord, temperature stazionarie altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località