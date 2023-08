Modello europeo INQUIETANTE: occhio del ciclone su Milano e accumuli quasi ALLUVIONALI su...

No, non avete visto male, il modello europeo fa traslare per lunedì 28 agosto il ciclone dal Mar Ligure al cuore della Valpadana con uno dei due minimi che per qualche ora avrà il quartier generale addirittura su Milano.



Una situazione magari comune all'autunno inoltrato ma non certo per il mese di agosto. Il passaggio temporalesco previsto tra sabato sera 26 e domenica 27 pomeriggio che vediamo nell'immagine qui sotto, sarà solo prodromico (anche se pericoloso) rispetto a quello previsto nella notte tra domenica e per tutta la giornata di lunedì 28 agosto.

Ecco allora la traccia del fronte che dispenserà precipitazioni già abbondanti sino al pomeriggio di domenica 27 con un approccio temporalesco pericoloso per i contrasti termici che si genereranno soprattutto nel pomeriggio-sera di sabato 26: attenzione alle raffiche di vento e alla grandine su diverse città del Piemonte e della Lombardia occidentale: da Torino a Biella, da Novara a Varese, Como, Lecco e Milano, giusto per citarne alcune.

Il vortice depressionario, a tutti gli effetti un ciclone mediterraneo, prenderà forma nella notte su lunedì, dispensando nubifragi pericolosi su Liguria ed alta Toscana, piogge copiose su Piemonte e Lombardia e più in generale sul settentrione, soprattutto a ridosso dei rilievi. L'approfondimento del minimo limiterà la traslazione dei fenomeni verso levante e verso sud, facendo insistere le precipitazioni soprattutto ad ovest.

Precisiamo però che questa è l'idea del modello europeo , che per quanto autorevole, differisce dalla visione di altri modelli che battezzano il minimo più ad est e lo vedono evolvere rapidamente verso il nord-est con fenomeni molto abbondanti su Emilia, est Lombardia e Triveneto).

Ecco comunque gli accumuli previsti entro lunedì sera 28 agosto dal modello europeo:

Il focus sul nord-ovest e sulla Toscana che vedete qui mette in evidenza gli accumuli VIOLA sul Novarese, Comasco, Brianza e parte della Bergamasca, che tradotti parlano di oltre 250mm d'acqua dall'inizio della fase di maltempo con picchi di 300mm, forse una sovrastima ma comunque inquietante, di fronte a terreni duri e secchi e dunque difficilmente permeabili.

Molto delicata la situazione anche tra Liguria e Toscana con temporali marittimi molto intensi specie tra La Spezia e Viareggio.

Le temperature comunque già tra domenica e lunedì caleranno di molti gradi, in particolare tra nord e centro, mentre al sud bisognerà attendere soprattutto martedì 29 per un allontanamento della massa d'aria calda, come si vede dalla mappa termica prevista a 1500m per l'alba di lunedì 28 agosto:

I temporali giungeranno comunque a macchia di leopardo anche su Lazio e Campania già lunedì e si presenteranno irregolari, sempre a carattere sparso, anche nella giornata di martedì sul resto del centro e del sud, in un contesto ventilato e gradevole.

Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!