MeteoLive di sera: Palme instabili e ventose, ma tutti si chiedono: sarà una Pasqua con il SOLE o PIOVOSA?

Abbiamo tutti capito che per il week-end delle Palme ci attende la classica sfuriata di vento da nord accompagnata da precipitazioni distribuite irregolarmente sul territorio, a prevalente carattere di rovescio o temporale e alternate a schiarite più o meno ampie.



Il vortice depressionario che attraverserà l'Italia da nord a sud andrà a posizionarsi sul meridione entro la serata di domenica 2 aprile , come vediamo da questa mappa:

Chiaro che in un simile contesto le precipitazioni andranno a coinvolgere segnatamente il centro, il sud e a tratti il nord-est, lasciando invece completamente all'asciutto il nord-ovest (tanto per cambiare), pochi fenomeni anche in Sardegna, qui la mappa che, attraverso una scala di colori, ci segnala dove risulterà più alta in percentuale la probabilità di pioggia:

Lunedì 3 aprile ci sarà ancora un passaggio temporalesco sul nord-est, seguito da una possibile serie di altri impulsi in discesa da nord da martedì 4 aprile in poi, inseriti in un canale depressionario che dovrebbe confermarsi sino a Pasqua, rinnovando condizioni di instabilità in grado di coinvolgere un po' tutte le regioni ad intermittenza, confermando un trend votato alla dinamicità.

Qui abbiamo un esempio di ciò che potrebbe succedere giovedì 6 aprile, con un vortice in sfondamento sul nostro settentrione:

Fin qui l'evoluzione PIOVOSA, che tanto bene farebbe al territorio, ma ci sono anche altre due opzioni, una ugualmente un po' instabile ma decisamente più macchinosa, con circolazione da est, temperature sotto la media e la possibilità, per nulla certa, di agganciare le correnti da ovest e determinare ugualmente maltempo, ve la proponiamo qui sotto:

Infine c'è l'opzione che più farebbe piacere a chi sta programmando viaggi non solo in Italia ma anche sul centro Europa , perchè da martedì 4 ci sono modelli che prevedono l'affermazione dell'anticiclone in maniera perentoria, senza se e senza ma, anche se si tratta di una minoranza, vediamo comunque questa evoluzione:

RIASSUMENDO

Palme ventilate ed instabili segnatamente su alcune zone del centro e su gran parte del meridione, coinvolto a tratti dai temporali anche il nord-est. Più freddo ovunque. Attendibilità: 90%

Settimana di Pasqua opzione 1: potenzialmente ancora instabile con fenomeni frequenti alternati a schiarite e possibile coinvolgimento anche del nord-ovest. Sempre fresco. Attendibilità media: 55%

Settimana di Pasqua opzione 2: correnti da nord-est con nuvolaglia irregolare, schiarite e pochi fenomeni, in un contesto fresco e ventilato: Attendibilità: 30%



Settimana di Pasqua opzione 3: fin da martedì 4 aprile graduale miglioramento e affermazione dell'anticiclone sino a Pasqua con clima mite e soleggiato: Attendibilità: 15%.