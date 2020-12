METEO: week-end uggioso e a tratti piovoso al nord-ovest, temporali su Isole Maggiori ed estremo sud

COLPO di SCENA natalizio: di sicuro non mancheranno sorprese per le feste di Natale. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un calo termico importante, accompagnato da situazioni di maltempo al centro, al sud e sulla Romagna, con ritorno della neve in Appennino, ma verso la fine dell'anno l'affondo del Generale Inverno sull'Italia potrebbe essere molto più importante. Tutto dipenderà dal comportamento di un ramo del vortice polare in cerca di gloria verso le nostre latitudini ma con conseguenze ancora tutte da verificare.



SITUAZIONE: un flusso di correnti meridionali umide ed instabili investe il nord-ovest, le Isole Maggiori e l'estremo sud determinando piogge e rovesci anche temporaleschi a ridosso delle zone costiere, in un contesto termico decisamente mite per la stagione. Qui la mappa dei fenomeni attesa per il pomeriggio odierno secondo il modello europeo:

Questa invece la situazione prevista nella notte su domenica con i fenomeni pronti ad estendersi verso le pianure del nord-ovest e i temporali più convinti di conquistare il meridione:

Nella mattinata di domenica ancora nubi irregolari sul territorio e qualche pioggia al nord-ovest, mentre i temporali andranno localizzandosi soprattutto all'estremo sud, nel pomeriggio poi le precipitazioni colpiranno essenzialmente Lucania jonica, est Sicilia, Calabria jonica e Salento:

EVOLUZIONE: lunedì una debole perturbazione coinvolgerà il nord da ovest portando effetti essenzialmente sui rilievi alpini più a nord (deboli nevicate oltre i 1200m) e qualche piovasco in Liguria, mentre il tempo migliorerà all'estremo sud.



ALTA PRESSIONE: tra martedì e giovedi temporaneo ritorno a condizioni anticicloniche, ma non assolute, in quanto seguiteranno a transitare corpi nuvolosi oltralpe e ad essere richiamata aria umida tra Levante ligure e Spezzino con rischio di deboli piovaschi. Qualche nebbia è attesa sulle pianure del nord nelle aree libere da nuvolosità. Temperature ancora miti, specie lungo le coste e al centro-sud.



PEGGIORAMENTO: tra Natale e Santo Stefano moderato peggioramento possibile al centro, sulla Campania, sul Molise e sulla Romagna con arrivo di aria più fredda dal nord Europa e ritorno della neve sin sotto i 1000m lungo la dorsale appenninica. Coinvolta anche la Romagna. Generale flessione delle temperature e spostamento dei fenomeni attenuati verso il meridione nel corso di Santo Stefano. Ecco la mappa barica e fenomenologica prevista per la notte tra Natale e Santo Stefano dal modello europeo:

FINE ANNO: da domenica 27 scenari aperti a qualsiasi evoluzione perchè quasi certamente interverrà un affondo perturbato dal nord Europa verso l'Italia o la regione balcanica, ma è proprio questa incertezza sull'esatta localizzazione dell'affondo, che ci impedisce di essere chiari sulle conseguenze. Il modello americano nella media degli scenari vede per lunedi 28 una depressione al suolo più o meno centrata sull'Italia:

Il modello europeo invece nell'emissione ufficiale di stamene vede la saccatura di origine artica affondare tra l'Adriatico e i Balcani con tanto vento, freddo e neve su regioni adriatiche e meridione, capite bene dunque che occorrerà attendere ancora qualche emissione per capire esattamente qual è l'opzione più corretta, qui la mappa del modello europeo:

OGGI: tanta nuvolaglia irregolare sul territorio ma anche ampie schiarite, specie al centro. Al nord-ovest uggioso e a tratti piovoso, specie in Liguria, focolai temporaleschi anche sul sud Sardegna e sull'ovest Sicilia, in estensione in serata a tutta la Sicilia e alla Calabria jonica. Temperature miti, superiori alle medie del periodo.

