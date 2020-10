METEO WEEK-END: tra sole, nubi sparse e qualche nebbia

SITUAZIONE: è presente un po' di alta pressione, non molto potente però, cioè non totalmente in grado di scongiurare il passaggio di nuvolaglia a tratti, legata principalmente al transito di perturbazioni sul centro Europa. Un richiamo di aria umida si manifesta infatti sull'alto Tirreno e la Liguria, mentre le prime nebbie di stagione sono comparse sul catino padano e nelle valli del centro.

EVOLUZIONE: domenica 1 il flusso umido insisterà sulle medesime zone liguri e tirreniche, mentre altrove nubi sparse solcheranno i cieli consentendo comunque diversi momenti soleggiati, in un contesto mite, da notare qualche nebbia mattutina sul catino padano, qui la sintesi della giornata:

LUNEDI e MARTEDI: ancora aria umida su Liguria e Toscana con qualche piovasco, nuvolaglia sparsa in un contesto almeno in parte soleggiato sulle altre regioni e clima ancora mite, specie al centro e al sud. Qui una mappa riassuntiva del tempo previsto per lunedì 2 novembre:

PEGGIORA: l'arrivo di una saccatura sull'ovest del Continente finirà per abbracciare temporaneamente anche il settentrione, dove per mercoledì 4 sono attese piogge abbastanza diffuse, più probabili su Alpi e zone occidentali, come si nota dalla mappa seguente:

IN SEGUITO la saccatura finirà per isolarsi sulla Spagna e sull'Italia si rinforzerà temporaneamente l'anticiclone. Di conseguenza le giornate di giovedì, venerdì e sabato trascorrerà all'insegna del tempo buono o discreto e mite.



NUOVO CAMBIAMENTO: da domenica 8 novembre si profila un cambiamento più netto su mezza Italia (nord e centro) con cedimento dell'alta pressione, ingresso di un piccolo vortice freddo da est e di una saccatura da ovest con precipitazioni. Seguite gli aggiornamenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

