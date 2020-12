Meteo week-end: sabato con PIOGGE su diverse zone, domenica solo al sud, poi...

SITUAZIONE: una perturbazione si estende dal nord-ovest al medio Tirreno e sta scivolando lentamente verso sud. Essa determina precipitazioni sparse tra Liguria, bassa Lombardia, Emilia occidentale e Toscana, anche nevose in Appennino oltre i 900m. Qui la fenomenologia prevista per stamattina dal modello europeo, dove si nota un coinvolgimento maggiore anche della Sardegna, della neve sui settori di confine valdostani e l'estensione dei fenomeni alle coste laziali:

Nel pomeriggio il fronte, collegato ad un piccolo vortice depressionario, scivolerà verso il basso Tirreno, determinando un netto peggioramento su quel settore del Paese, mentre al nord la situazione migliorerà, ecco la mappa:

EVOLUZIONE: domenica piogge ormai localizzate sul meridione, ove saranno possibili anche dei temporali sparsi, specie sulle coste sicule, quelle calabresi, il Gargano e il Molise, mentre al nord e al centro la situazione risulterà in netto miglioramento, come si nota anche da questa mappa, dove si nota anche la ventilazione settentrionale:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 14 intervallo anticiclonico ovunque ma attenzione alla ricomparsa delle nebbie sul catino padano, come mostra anche la mappa seguente, al sud rimarrà attiva una sostenuta ventilazione settentrionale:

NON si tratterà però di un'alta pressione salda, perché già da martedì frange nuvolose legate al passaggio di deboli perturbazioni, recheranno annuvolamenti tra nord e centro, mercoledì anche qualche pioggia sulla Liguria, e giovedì a ridosso delle Isole Maggiori, in un generale contesto di variabilità e con temperature nel complesso miti per il periodo, salvo sotto le brume e le nebbie delle pianure del nord.



CAMBIAMENTO possibile durante il fine settimana 19-20 dicembre con l'inserimento più serio di una saccatura atlantica e possibile moderato maltempo.



NOVITA': ma la vera novità di stamane è la tendenza a mutazioni importanti nella disposizione delle figure bariche a ridosso del periodo di Natale e subito dopo, eloquente la mappa proposta dal modello americano per Santo Stefano, dove si nota l'alta pressione migrare verso nord e un flusso di correnti gelide scendere da nord-est verso le nostre latitudini. Naturalmente è solo una delle tante opzioni proposte stamane dal modello nel lungo termine ma è un chiaro segnale di come da Natale in poi si potrebbero sperimentare condizioni atmosferiche più prettamente invernali:

