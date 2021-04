Meteo: week-end quasi estivo, ma entro martedÃ¬ cambia tutto!

SITUAZIONE: una circolazione depressionaria presente sullo Jonio insiste ancora sulle nostre regioni meridionali dispensando piogge e rovesci, ma la sua azione nel corso della giornata perderà importanza, lasciando spazio al bel tempo ovunque con temperature in rialzo, qui la mappa riassuntiva dei fenomeni attesi per oggi:

EVOLUZIONE: il bel tempo ci terrà compagnia nella giornata di domenica, favorendo un ulteriore rialzo termico, specie in Valpadana e su Toscana e Lazio, con punte di 25-26°C. tra lunedì e martedì un flusso umido ed instabile da sud ovest investirà il nord e parzialmente anche il centro, determinando precipitazioni, come si nota da questa mappa barica, dove viene indicato anche un minimo pressorio al suolo ad ovest della Penisola:

SEQUENZA: la sequenza del passaggio perturbato è quella che vi mostriamo nelle due mappe qui sotto, tra lunedì sera e il pomeriggio di martedì, le piogge si concentreranno soprattutto al nord ma senza risparmiare il centro:

TEMPERATURE: la distribuzione termica sull'Italia nel corso della prossima settimana vedrà il sud spesso coinvolto dalla risalita di aria calda dal nord Africa, il centro ai margini di questa risalita ma con valori miti, al nord aria più fresca, come vediamo in questa mappa prevista a 1500m per il pomeriggio di martedì 27 aprile:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: tra mercoledì e giovedì altri rovesci intermittenti al nord e al centro, spesso soleggiato e piuttosto caldo al sud. Venerdì rovesci limitati al nord, nel fine settimana temporanea rimonta dell'anticiclone e solo un po' di variabilità al nord, più sole sul resto del Paese (ipotesi da confermare).

OGGI da notare:

-piogge residue al sud, specie su Lucania, Calabria, Puglia, est Sicilia, tendenza a miglioramento.

-bel tempo altrove con temperature massime sino a 24-25°C nelle zone interne.

