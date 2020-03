METEO: week-end movimentato sull'Italia, poi giornate stabili, ma cova il freddo da est

SITUAZIONE: una debole perturbazione sta transitando sulle nostre regioni settentrionali e centrali senza determinare alcun fenomeno rilevante, salvo qualche piovasco sulla Liguria e l'alta Toscana e deboli nevicate sui settori alpini di confine oltre i 1500-1700m. Genera comunque una nuvolosità irregolare che disturba in buona parte il soleggiamento, tempo migliore al sud.



EVOLUZIONE: dalla prossima notte e sino a domenica aria più fredda raggiungerà il Paese, a partire dalle Venezie, coinvolgendo soprattutto il nord e il centro e determinando un'accentuazione dell'instabilità. Sabato infatti sono attesi annuvolamenti cumuliformi al nord associati a rovesci, anche a carattere nevoso sulle Alpi oltre i 1000m circa, come evidenzia la mappa qui sotto relativa al modello europeo:

I fenomeni tenderanno poi a traslare verso le regioni centrali e a coinvolgere soprattutto il medio e il basso Adriatico entro la serata di sabato, lo vedete chiaramente nella mappa che segue, mentre al nord interverrà un'attenuazione dei fenomeni:

Nella mattinata di domenica i rovesci saranno ormai localizzati al sud, segnatamente lungo il versante adriatico, mentre si registreranno schiarite lungo le regioni tirreniche, sulla Liguria e sul nord-est. Al nord-ovest e sul medio Adriatico invece le correnti orientali che si instaureranno porteranno ad una ulteriore diminuzione delle temperature e ad annuvolamenti a ridosso dei rilievi, su Piemonte, ovest Lombardia, Marche ed Abruzzo.



Qui due mappe che chiariscono sia la distribuzione dei fenomeni di domenica mattina che l'entità dell'irruzione fredda a 1500m, debole ma sufficiente a produrre un calo termico significativo:

PROSSIMA SETTIMANA: il rialzo progressivo della pressione atmosferica favorirà un deciso miglioramento del tempo su tutto il Paese, impedendo l'ingresso di una perturbazione da ovest. L'alta pressione ci terrà compagnia sino a venerdì 20 e le temperature aumenteranno di alcuni gradi, soprattutto nei valori massimi.



SVOLTA FREDDA: come annunciato da giorni i modelli disegnano da sabato 21 in poi una svolta fredda sull'Europa e in parte anche sull'Italia con l'anticiclone in rotta verso nord e un rientro di aria artica continentale con conseguenze tutte da verificare, qui sotto l'ipotesi del modello europeo con l'aria fredda pronta a raggiungerci in pieno da nord-est sabato 21. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



