Meteo: week-end in compagnia dell'anticiclone africano e anche di fenomeni estremi

La giornata è cominciata in maniera piuttosto tranquilla su tutta Italia. Dopo gli ultimi temporali della notte al Nord, ora troviamo solo qualche addensamento sparso e tanto Sole. Ma tutta questa stabilità non dovrà trarci in inganno, considerando che le regioni settentrionali si trovano ancora sotto un insidioso flusso fresco e instabile in alta quota.

Il resto d'Italia, invece, è avvolto dall'anticiclone africano e dovrà ancora fare i conti con temperature molto alte e sempre più insopportabili. Col passare dei giorni l'anticiclone "invecchia" e si carica di umidità, la quale va a rendere il caldo sempre più afoso e pesante sia di giorno che di sera. A pagar dazio sono principalmente le aree costiere dove l'umidità è, per forza di cose, molto più alta.

Ma nonostante tutto, qualche grado in meno ci sarà durante questo week-end. Ci riferiamo soprattutto alle regioni centrali, dove avremo un lieve calo termico seppur non particolarmente percepibile. Anche al sud il caldo passerà da "estremo" a "molto forte" per appena 36 ore.

A seguire, ad inizio settimana, il caldo si intensificherà nuovamente fino a raggiungere l'apice di questa lunga ed estenuante avvezione calda. Le temperature si porteranno, nei settori interni, al di sopra dei 42-43°C con picchi isolati, clamorosi, di oltre 45-46°C (segnatamente al sud).

RISCHIO TEMPORALI AL NORD

Quest'oggi avremo tanta altra instabilità sul nord Italia, da non sottovalutare. Tra pomeriggio e tarda sera prenderanno vita nuovi temporali dalle Alpi alla Val Padana, capaci di scatenare forti acquazzoni, grandine di grosse dimensioni e raffiche di vento intense. Il Nordest sarà, per l'ennesima volta, l'obiettivo principale di questi fenomeni estremi specie in serata. Tuttavia anche Piemonte, Lombardia e occasionalmente Emilia e zone interne della Liguria potranno sperimentare questi fenomeni intensi.