METEO: week-end ESTIVO con temperature fino a 30 gradi! Ma occhio ai temporali...

È appena cominciato un fine settimana dal sapore estivo su quasi tutta Italia grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione ben piantato nel Mediterraneo centro-occidentale. Solo alcune località prealpine e delle alte pianure del nord sono state interessate da isolati acquazzoni nelle prime ore del mattino, già ora in rapido dissolvimento.

Come proseguirà la giornata? Ebbene il clima sarà estivo su tutta la penisola, grazie ai cieli ampiamente sereni e alle temperature in ulteriore aumento rispetto a ieri. Ci aspettiamo massime fino a 29-30°C in pianura Padana e nelle aree interne del centro e del sud. I valori più alti su bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto, Umbria, Puglia settentrionale, Basilicata e Toscana. Sulle coste soffierà una fresca brezza.

Ci saranno temporali? Ebbene si: l'anticiclone subirà una lieve flessione sulle regioni settentrionali, dove lascerà passare aria più instabile dal centro Europa. Tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi vari temporali e rovesci su Alpi e Prealpi, in spostamento verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Non escludiamo locali grandinate piuttosto intense.

Anche domenica la situazione sarà molto simile: al mattino cieli sereni e clima caldo ovunque, poi possibilità di temporali nella seconda parte della giornata su diverse località del nord, soprattutto quelle alpine e quelle a nord del Po. Il caldo sarà protagonista, con buona probabilità, per quasi tutta la prossima settimana al nord e sul lato tirrenico.