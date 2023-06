Meteo: week-end di incertezze, ecco dove pioverà

È cominciato l'ennesimo week-end incerto e inaffidabile degli ultimi mesi, solo che questa volta ci troviamo quasi a metà Giugno, all'inizio di un'Estate che pare non voglia assolutamente decollare.

Il satellite ci mostra il transito di un veloce fronte caldo legato ad una saccatura fresca situata sull'Atlantico orientale. Questo fronte sta portando delle piogge sparse al Nordest e lungo il versante adriatico, ma si tratta solo di fenomeni passeggeri.

È chiaro, però, che il maltempo non termina certo qui: nel pomeriggio e in serata si attiverà altra instabilità a carattere temporalesco, soprattutto nelle zone interne del centro e del sud, in direzione del versante adriatico. Acquazzoni e temporali sparsi anche su Alpi e Prealpi, a sprazzi anche in Val Padana.

La giornata di domenica non sarà molto differente: al mattino avremo qualche addensamento specie al sud, ma senza particolari fenomeni. Il tempo diverrà più inaffidabile nel pomeriggio, quando altri temporali potranno prender vita nei settori interni del centro e del sud, oltre che lungo la fascia tirrenica. Non escludiamo forti temporali, anche con grandine, su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria settentrionale. Andrà meglio sulle coste adriatiche dove prevarrà il Sole.

Queste condizioni meteo poco stabili ci faranno compagnia a lungo grazie all'assenza dell'anticiclone. Addirittura ci sarà una ulteriore intensificazione del maltempo a metà mese, a causa di una depressione in arrivo dall'Atlantico, colma di piogge e temporali. Il tutto sarà coadiuvato da un nucleo fresco proveniente dall'est Europa, il quale si addosserà all'Italia alimentando altra forte instabilità temporalesca.