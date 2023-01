METEO: week-end da pieno inverno, forti nevicate fino in collina!

È un week-end dal sapore invernale su tutta Italia, come mancava da diverso tempo. Un ciclone sviluppatosi nel Tirreno ha causato un severo peggioramento del tempo su tutto il centro e il sud, condito da piogge, venti tempestosi, mareggiate imponenti e anche neve.

La dama bianca non si è fatta attendere sull'Appennino centro-meridionale, scesa fino a quote collinari (circa 400-500 metri). Risveglio nevoso per tutta la catena appenninica soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania dove si registrano oltre 30 cm di neve fresca a quote di bassa montagna. Eloquente il bianco risveglio su Campobasso dopo una vera e propria bufera di neve notturna (foto in basso). Le nevicate, infatti, sono state accompagnate da tempestosi venti generati dal ciclone, con raffiche superiori ai 100 km/h.

Ora l'occhio del ciclone si è spostato sul mar Adriatico e continua ad arrecare precipitazioni sulle regioni centrali, nevose fino in collina per merito della "ritornante" del vortice.

Insomma potete ben immaginare che tipo di fine settimana vivremo! A vivere maggiormente queste condizioni prettamente invernali saranno le regioni del centro e del sud, mentre il nord resterà quasi interamente ai margini. Solo l'Emilia Romagna da domenica rivedrà le precipitazioni grazie alla risalita della ritornante verso nord. Questo fronte, ad inizio settimana, si estenderà anche a buona parte del nord come indicato in questo articolo.

Eloquenti le minime previste domenica, ad indicare l'aria fredda ben presente su tutto lo stivale in assenza delle solite inversioni termiche anticicloniche:

Le precipitazioni previste fino a domenica sera in Italia. La neve scenderà generalmente oltre i 400-500 metri sull'Appennino centro-settentrionale, oltre i 600 metri tra Campania, Puglia e Basilicata e oltre 800-1000 metri su Calabria e Sicilia: