METEO: week-end con qualche disturbo in attesa del brusco ritorno dell'inverno!

È un risveglio piuttosto variegato da nord a sud grazie ai venti occidentali che, impattando su colline e rilievi danno vita a nubi e occasionalmente a fenomeni. Questo, però, avviene principalmente sulle Alpi di confine e sul basso Tirreno! Sui settori orientali il tempo è nettamente più stabile e le temperature ben più alte.

Ma che week-end sarà? Sicuramente mite su buona parte d'Italia, soprattutto in Val Padana dove sia oggi che domani potremo sfiorare i 17-19°C. Forti nevicate interesseranno le Alpi di confine tra Piemonte e Valle d'Aosta oltre i 1500-1700 metri, almeno fino a domani.

Sempre riferendoci a domenica, è atteso il transito di un blando fronte dai Balcani che potrebbe generare qualche piovasco tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, zone interne della Campania, Calabria. Il tutto tra la notte e la mattina di domenica, dopodiché spazio ai cieli sereni e al maestrale.

Ma saranno solo le prove generali in vista di un marcato guasto del tempo che si concretizzerà nel corso della prossima settimana, già ampiamente annunciato.

Una perturbazione nord atlantica irromperà nel Mediterraneo a suon di piogge, acquazzoni e i primi fronti temporaleschi tipici della stagione primaverile.

Questo fronte potrebbe raggiungere il Nordovest tra lunedì 13 sera e martedì 14 mattina, dispensando rovesci e qualche tuono. Sarà poi il Nordest l'obiettivo delle precipitazioni più persistenti, che potrebbero generare accumuli superiori ai 60-80 mm in montagna. La neve scenderà inizialmente in montagna, ma non escludiamo da martedì sera un consistente calo della quota addirittura fino in collina Sul Nordest.

Il maltempo coinvolgerà anche centro e sud tra 15 e 16 marzo, il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature. Insomma, prepariamoci a bruschi sbalzi di temperatura tra 14 e 16 marzo!