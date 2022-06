METEO: week-end caldo con rari pochi temporali, tempo più ESTREMO ad inizio settimana

Un po' acquazzoni e temporali, localmente molto intensi, hanno interessato il nord nelle scorse ore, riuscendo a bagnare vaste terre aride con assoluto bisogno di acqua.

Il problema siccità, purtroppo, non è per nulla risolto ma solo alleviato per qualche giorno.

Ora l'anticiclone africano proverà a farsi sentire su quasi tutta la penisola con più insistenza e più forza, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. Già arriviamo da giorni molto caldi, per cui un ulteriore aumento termico non potrà che portarci su valori praticamente eccezionali. Solo il nord vedrà un anticiclone appena meno strutturato, favorendo l'incursione di aria più instabile dalla Francia.

L'ondata di caldo raggiungerà l'apice tra domenica, lunedì e martedì: su quasi tutta Italia le temperature saliranno oltre i 33-34°C, con picchi di 40-41°C nei settori interni del centro e del sud. L'afa si farà sentire su tutte le pianure e le coste, non solo di giorno ma anche di sera.

E i temporali? Saranno certamente pochi e relegati a poche regioni: oggi isolati temporali coinvolgeranno il nord e le zone interne del centro, domenica qualche isolato temporale sulle Alpi mentre tra lunedì e martedì avremo instabilità leggermente più frequente e intensa su buona parte del nord e a sprazzi anche su Toscana e Marche.

Nel prossimo aggiornamento ci concentreremo maggiormente sul guasto del tempo ad inizio prossima settimana.