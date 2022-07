METEO: week-end bollente da nord a sud, ma occhio ai TEMPORALI su alcune regioni

L'anticiclone africano è ancora protagonista indiscusso della scena mediterranea e lo sarà ancora per diversi giorni, soprattutto al centro e al sud dove si prospetta l'apice del grande caldo.

Il week-end appena cominciato si rivelerà caldo e stabile su quasi tutta la penisola. Abbiamo scritto di proposito "quasi", perchè alcuni settori italiani faranno i conti con acquazzoni e temporali nel corso della giornata odierna.

Ci riferiamo in particolare all'arco alpino e al Piemonte: tra pomeriggio e sera ci saranno delle infiltrazioni di aria instabile e secca alle altissime quote che determineranno la formazione di temporali isolati ma intensi. Le aree montuose saranno il principale bersaglio dell'instabilità, ma occasionalmente avremo fenomeni anche in pianura sul Piemonte. Entro tarda sera qualche acquazzone o temporale potrebbe spingersi anche sulle pianure lombarde e venete.

Poche variazioni sul fronte termico: le temperature saranno molto alte sia oggi che domenica, con picchi di 37-38°C in Val Padana e nelle zone interne del centro e del sud. Isolati picchi di 40°C non mancheranno su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Puglia.