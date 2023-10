Meteo: week-end al via col MALTEMPO e rischio forti temporali, ma...

Potremmo considerare questo il primo autentico weekend autunnale della stagione, fino ad ora caratterizzata da una notevole stabilità e temperature più calde del normale. Questo cambiamento è dovuto a una vasta perturbazione proveniente dall'Atlantico, attualmente in transito sulla maggior parte dell'Europa centro-meridionale, ma i fenomeni più intensi li troviamo al momento proprio sul sud Italia.

Come evidenziato dalle immagini satellitari, stiamo vivendo un sabato piuttosto turbolento nel centro-sud, dove è in transito un potente sistema frontale alimentato da calde correnti di scirocco, molto impetuose, con raffiche di vento significative. Allo stesso tempo, c'è l'ingresso di aria più fresca proveniente da ovest. Il conflitto tra queste due correnti d'aria molto diverse sta generando una convergenza che dà origine a vasti temporali autorigeneranti nel Mar Tirreno, che si spostano gradualmente verso est.

Di conseguenza, questi ampi temporali coinvolgeranno gran parte del Sud con piogge localmente intense, caratterizzate da nubifragi, locali grandinate, numerosi fulmini e soprattutto forti raffiche di vento. Per essere più precisi, inizieranno a coinvolgere la Sicilia settentrionale, per poi interessare la Calabria centro-settentrionale e la Basilicata, con piogge che dureranno per tutta la mattina e il primo pomeriggio. Successivamente, la maggior parte della Puglia dovrà affrontare improvvisi temporali e forti rovesci.

Nelle altre regioni d'Italia, avremo una maggiore variabilità con rovesci sparsi, temporali locali, ma anche zone con tempo relativamente asciutto e schiarite, soprattutto al Nord e nella Val Padana. Le precipitazioni più consistenti si verificheranno sulle aree alpine e appenniniche.

Fortunatamente, questa depressione si sposterà rapidamente verso l'Europa centro-settentrionale, portando un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche già nella giornata di domenica. Le intense correnti di scirocco che hanno colpito il Sud Italia negli ultimi due giorni si calmeranno con il passaggio del vasto sistema temporalesco menzionato in precedenza. Successivamente, dopo l'ultima ondata di violenti temporali, vedremo un significativo miglioramento delle condizioni meteorologiche in quasi tutta Italia.

Infatti, la giornata di domenica sarà generalmente stabile su gran parte della penisola, con pochi addensamenti isolati in montagna e alcune precipitazioni sporadiche.

Tuttavia, questa tregua sarà piuttosto breve, poiché tra martedì e mercoledì si prevede il passaggio di un'altra perturbazione, inizialmente sul Nord Italia, per poi estendersi al centro e al sud, portando nuove piogge e temporali.