Meteo: vortice di maltempo nel Mediterraneo, ancora temporali

Il vortice di bassa pressione ampiamente previsto da giorni è arrivato a destinazione nel Mediterraneo ed è stato responsabile di un generale calo delle temperature. Non sono mancati anche forti temporali, come ad esempio su Marche, Abruzzo e localmente su Lombardia, Piemonte e Triveneto.

Questa mattina il satellite ci mostra l'ampio vortice presente sull'Italia, con centro di bassa pressione tra l'Adriatico e le regioni centrali. Attorno a questo minimo depressionario ruotano sistemi nuvolosi e quella che potremmo definire "ritornante", ovvero il fronte occluso, ben disteso sul Nordest.

Questo fronte sta generando piogge diffuse, le quali persisteranno anche nel pomeriggio, per poi attenuarsi gradualmente. Avremo altra instabilità anche su altre regioni, come lungo la fascia adriatica e in Appennino, specie nel pomeriggio.

Domani le condizioni meteo miglioreranno su quasi tutta Italia, eccetto residue deboli piogge sulla Calabria tirrenica, le coste adriatiche e isolati temporali sul Nordest. In particolare Trentino, alto Veneto, laguna veneta, Friuli Venezia Giulia faranno i conti con altri flussi freschi in alta quota, protesi dall'Europa centrale, che determineranno altra spiccata instabilità temporalesca.

Il caldo resterà alla larga dell'Italia. Le temperature scenderanno ulteriormente nel corso della prossima notte, tanto che potremo registrare minime sotto i 15°C su tante località del nord e nelle zone interne del centro.