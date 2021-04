METEO: vortice depressionario in azione al centro e al sud, riflessi anche al nord

SITUAZIONE: la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di un vortice depressionario presente a ridosso della Sardegna e in movimento sul Tirreno centrale, che originerà molta instabilità atmosferica, segnatamente al centro e al sud, ma occasionalmente anche al nord, specie nelle ore centrali del giorno, qui la sintesi dei fenomeni previsti per la giornata secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: lunedì l'instabilità si localizzerà ancora al centro e al sud ma i fenomeni risulteranno meno estesi e più probabili nelle zone interne e montuose, limitatamente alle ore pomeridiane, anche a causa di una minore incidenza dell'aria fredda da est, come dimostra la mappa seguente:

MARTEDI 20 e MERCOLEDI 21: l'instabilità, pur attenuata, si estenderà anche al nord, dando vita a qualche episodio temporalesco pomeridiano a ridosso dei rilievi, come vediamo in questa mappa riassuntiva:

RIMONTA dell'ANTICICLONE: l'intervento dell'anticiclone tra giovedì 22 e soprattutto durante il fine settimana del 25 aprile, regalerà scenari di tempo buono ovunque con temperature in ulteriore rialzo e la classica sensazione di "estate imminente", come vediamo dalla mappa che segue:

FASI FREDDE da EST TERMINATE: per l'Italia il periodo delle irruzioni fredde da est sembra destinato ad esaurirsi rapidamente, ma da ovest per FINE MESE giungeranno correnti umide ed instabili dall'Atlantico (generate paradossalmente proprio da un rientro di aria fredda da est sul Regno Unito) che coinvolgeranno soprattutto il settentrione e parte del centro, dove potrebbero tornare le piogge, mentre al sud dovrebbe persistere l'influenza stabilizzante dell'anticiclone ed anzi le temperature aumenteranno ulteriormente, portandosi su valori estivi, grazie al richiamo di correnti meridionali, come vediamo qui sotto: