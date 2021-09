Meteo: verso un week-end instabile su diverse regioni, caldo al sud

SITUAZIONE: un impulso temporalesco si è fatto largo nelle ultime ore su diverse aree del Paese; attualmente va localizzando la sua azione sul Triveneto e le regioni centrali, coinvolgendo peraltro anche parte del meridione. In giornata è comunque atteso un miglioramento.



EVOLUZIONE: nel fine settimana sarà il nord a ricevere altra instabilità atmosferica, sia nel pomeriggio-sera di sabato, sia soprattutto nella giornata di domenica, quando è atteso il passaggio di un nuovo impulso temporalesco, deputato a determinare rovesci anche intensi e locali grandinate lungo la fascia montana e pedemontana, ma non solo; qui la carta barica che suggerisce proprio il passaggio di questa onda temporalesca in arrivo dalla Francia:

TEMPORALI: ecco il momento di massima instabilità atteso nella giornata di domenica al nord, sulla Toscana, l'Umbria, le Marche e l'alto Lazio:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: anche l'inizio della prossima settimana vedrà correnti da WSW fresche ed instabili coinvolgere temporaneamente nord e Toscana, determinandovi ancora qualche rovescio qua e là, ma nei giorni successivi la figura depressionaria responsabile di questa dinamicità atmosferica arretrerà verso i Pirenei esaurendo la sua azione, e regalando al Paese tempo buono.



Qui il momento di massimo coinvolgimento previsto per lunedì 20 settembre:

COLPO di SCENA: tra venerdì 24 e sabato 25 ecco l'affondo depressionario già individuato ieri dal modello americano e ripreso in parte anche da quello europeo, se andasse davvero così la svolta definitiva verso l'autunno sarebbe un dato di fatto, guardate che configurazione e che maltempo ne deriverebbe!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

