Meteo: verso un week-end incerto tra nord e centro

Il fantastico risveglio odierno in Valle di Scalve (BG) con vista sulla Presolana:

SITUAZIONE: il colpo di coda invernale che da una settimana attanaglia la nostra penisola ed in particolare le regioni del sud sta abbandonando il Mediterraneo. Da ovest si vanno però affacciando correnti più umide ed instabili, che coinvolgeranno soprattutto il nord e le zone interne del centro, determinando venerdì condizioni di instabilità con rovesci pomeridiani a macchia di leopardo. Qui l'immagine satellitare che evidenzia la residua circolazione fredda presente al sud, ma in attenuazione e l'avanzata piuttosto timida di una debole perturbazione dalla Francia alle Alpi occidentali:





EVOLUZIONE: sabato al nord è atteso il passaggio della coda di una perturbazione che potrebbe dar luogo a deboli nevicate sulle zone alpine oltre i 1400m e a qualche rovescio o piovasco tra Liguria, alta Valpadana e alta Toscana, come mostra questa sequenza di mappe previste rispettivamente per il mattino di sabato e il pomeriggio di sabato:

DOMENICA infiltrazioni di aria fresca da est post frontali determineranno annuvolamenti irregolari al nord e sulle zone interne del centro ma senza fenomeni rilevanti.

ANTICICLONE: per un periodo molto stabile da nord a sud e soprattutto caratterizzato dal tipico tepore primaverile bisognerà attendere la giornata di lunedì, quando l'anticiclone rinforzerà ovunque, portando le temperature a registrare localmente punte anche di 21°C, come vediamo in questa mappa attesa al suolo per le ore centrali di martedì 30 marzo:

FESTE di PASQUA: dal venerdì santo, 2 aprile, il tempo potrebbe cambiare decisamente al nord e lungo il Tirreno; sembra possibile durante il week-end pasquale l'inserimento di una saccatura dal nord Europa in grado di determinare la formazione di una depressione al suolo sul Mar Ligure, foriera di piogge e rovesci diffusi; protetto dall'Appennino il medio Adriatico, ai margini il sud, dove il tempo risulterà asciutto e in parte soleggiato. Qui una proiezione per sabato 3 aprile secondo la media degli scenari del modello americano:

OGGI da notare:

-l'instabilità residua sulle regioni meridionali con nuvolaglia irregolari e qualche rovescio a macchia di leopardo, nevoso oltre i 1000m, ma con tendenza a graduale miglioramento

-l'aumento parziale della nuvolosità al nord ma senza conseguenze

-il tepore pomeridiano che coinvolgerà le regioni del nord e del centro, meno il sud, ancora coinvolto marginalmente dai venti freschi dai Balcani.

