Meteo: verso un week-end con maggiore spazio per il sole

La luce conforta in questo momento di disorientamento generale? Il sole autunnale è pronto ad entrare in scena nel fine settimana, soprattutto al nord, ma per buona parte anche al centro e al sud.

NEL FRATTEMPO però è ancora attiva la circolazione depressionaria che sta dispensando nuvolosità e precipitazioni a macchia di leopardo. I fenomeni sono destinati gradualmente a traslare dal nord verso il centro e poi sul meridione, ma i rovesci più intensi sono attesi tra Romagna, Lazio, nord Sardegna e Campania, come evidenzia la sequenza relativa alla mattinata e poi al pomeriggio odierno secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: nel fine settimana le correnti sull'Italia si disporranno tutte da nord ma la presenza di aria ancora fresca in quota potrà dar luogo ad episodi di instabilità locali al centro e al sud, sul mare tra la notte e il mattino presto, sulla terraferma, specie in Appennino, durante le ore pomeridiane. Le temperature aumenteranno di qualche grado nei valori massimi, rimarranno ancora fresche nei valori minimi.



PROSSIMA SETTIMANA: la temporanea rimonta di un cuneo anticiclonico porterà tempo buono e progressivamente più mite al centro e al sud, a tratti ancora nuvoloso al nord per l'ingerenza di una saccatura atlantica in avvicinamento da ovest che, tra mercoledì e giovedì, darà luogo ad alcune precipitazioni, segnatamente sul settore occidentale. Seguite comunque gli aggiornamenti.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con residui fenomeni qua e là, ma in rapida localizzazione sulla Romagna, tendenza a schiarite sulle rimanenti zone. Al centro tempo instabile con possibili rovesci, specie su nord Sardegna, Lazio, Umbria, poi Marche, tempo migliore in Toscana. Al sud instabile sulla Campania con piogge e rovesci temporaleschi, peggiora anche su Lucania tirrenica, Calabria tirrenica con piovaschi, più asciutto e a tratti soleggiato su Molise e Puglia. Temperature in lieve o moderato aumento al nord nei valori massimi, senza grandi variazioni altrove.

