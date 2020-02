METEO: verso un altro week-end tranquillo di fine inverno, ma...

SITUAZIONE: aria fredda seguita a raggiungere le nostre regioni adriatiche, segnatamente Molise e Puglia, ad inseguire l'impulso instabile transitato nella giornata di ieri. Annuvolamenti irregolari e qualche rovescio sono accompagnati da una sostenuta ventilazione settentrionale, che coinvolge anche il basso Tirreno, originando anche qui nubi e qualche sporadico fenomeno. La situazione è comunque in via di miglioramento. Qui i fenomeni ancora attesi in mattinata al sud:

EVOLUZIONE: tra il pomeriggio odierno e venerdì nubi medio alte solcheranno i cieli del nord e marginalmente del centro a causa del passaggio sul centro Europa di un fronte caldo che non darà alcun effetto sul nostro territorio, anche a causa della perentoria rimonta dell'anticiclone, che poi dominerà tutto il fine settimana e l'inizio della prossima. Qui sotto la carta barica prevista per le prime ore di sabato 22 dal modello europeo, che evidenzia l'inserimento dell'anticiclone:

FINE SETTIMANA: trascorrerà tranquillo e caratterizzato da un generale rialzo termico, mascherato localmente dalla presenza di qualche nebbia, anche lungo le coste. Domenica un po' di nubi interverranno tra Spezzino e alta Toscana, mentre velature si affacceranno su Alpi e regioni di nord-est, senza alcuna conseguenza.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione si indebolirà gradualmente entro martedì 25, consegnandosi alle correnti instabili in arrivo dall'Atlantico. Già tra mercoledì 26 e giovedì 27 è atteso il transito di un primo veloce impulso da nord-ovest, con qualche fenomeno sparso e un generale rinforzo dei venti. Un peggioramento più incisivo potrebbe intervenire durante il fine settimana 29 febbraio-1° marzo; aggiornatevi costantemente su MeteoLive, perché potrebbe essere il segnale di un cambiamento di circolazione sul Continente e anche nel Mediterraneo.

Qui una mappa che evidenzia la flessione del campo barico attesa nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio dal modello europeo:

OGGI: al sud nubi irregolari con qualche rovescio al mattino tra Molise, Puglia, nord Sicilia, Calabria tirrenica e venti sostenuti e freddi settentrionali, tendenza a miglioramento con il passare delle ore. Altrove bel tempo ma con passaggi nuvolosi di tipo medio alto al nord nel corso della giornata. Temperature massime in aumento al nord, stazionarie altrove.

