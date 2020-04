METEO: verso un 25 aprile di sole, confermate le PIOGGE da martedì 28 (mappe)

SITUAZIONE: al sud è ancora presente dell'aria instabile, che darà luogo nel pomeriggio a qualche spunto temporalesco occasionale sulle zone interne e montuose, altrove il temporaneo rialzo della pressione atmosferica favorisce condizioni di tempo generalmente buono e mite.



EVOLUZIONE: nel fine settimana la pressione sull'Italia risulterà livellata su valori medi; infiltrazioni di aria più fresca ed instabile interesseranno la regione alpina determinando annuvolamenti cumuliformi associati a brevi rovesci pomeridiani, mentre domenica condizioni di instabilità potranno coinvolgere le isole maggiori, favorendo anche qui qualche acquazzone sparso, per il resto splenderà il sole e le temperature massime supereranno i 21-22°C quasi ovunque, con punte di 25°C.



Qui la sequenza delle precipitazioni previste per il fine settimana, prima sabato e poi domenica, secondo il nostro modello:

PROSSIMA SETTIMANA: una saccatura sfonderà da ovest nella giornata di martedì 28 favorendo precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, dell'alto e medio Tirreno e della Sardegna, per poi coinvolgere anche il resto del nord, del centro e la Campania nella giornata di mercoledì. Addirittura per giovedì 29 un fronte anche più attivo sembra destinato ad attraversare gran parte del Paese, determinando precipitazioni e un più marcato calo delle temperature. Un miglioramento temporaneo potrebbe intervenire per venerdì 1° maggio.



Qui la mappa che segnala le possibili precipitazioni previste tra le 6 e le 18 di martedì 28 aprile secondo il nostro modello, in successivo sfondamento verso est:

OGGI: al nord e al centro bel tempo; al sud e sulla Sicilia almeno in parte soleggiato ma nel pomeriggio formazione di cumuli e qualche spunto temporalesco o rovescio di pioggia possibile, segnatamente sulle zone interne e montuose. Temperature in lieve generale aumento.

