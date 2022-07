Meteo: verso la fase più ATROCE di questa ONDATA di CALDO

Nelle prossime 36-48 ore, il caldo sull'Italia subirà un ulteriore giro di vite. L'alta pressione africana ci interesserà in pieno, smorzando anche quei pochi refoli più freschi da nord-ovest che hanno determinato un caldo più sopportabile sul medio-basso Adriatico e al sud.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio odierno in Italia:

Mentre l'Europa centro-settentrionale si è liberata dalla canicola, il Mediterraneo continua a cuocere a fuoco lento e sarà molto difficile scalzare anche parte del calore presente sul nostro mare. Anzi, nelle prossime 36-48 ore il caldo diverrà davvero insopportabile da nord a sud, con pochissimi temporali che riguarderanno solo le Alpi.

Qualcosa sembra muoversi per il fine settimana, ma non aspettiamoci chissà quali miglioramenti.

La seconda mappa mostra le temperature attese al suolo in Italia attorno alle ore 16 di oggi, giovedi 21 luglio:

Punte di 38-40° saranno probabili sulla Valpadana orientale (Emilia Romagna e basso Veneto), ma anche nelle aree interne poste tra Toscana e Umbria, dove si avranno temperature diffusamente tra i 36 ed i 37°. Peggiorerà la situazione anche al meridione, fin'ora risparmiato da questa ondata di caldo, con punte di 36° sulla bassa Lucania e 35° nel Foggiano.

Anche per oggi possiamo omettere la mappa del soleggiamento, dato che il sole splenderà ovunque ed in maniera spietata. Per avere qualche temporale si dovrà andare nel profondo arco alpino orientale.

Infine, queste sono le temperature al suolo previste per venerdì pomeriggio, sempre attorno alle ore 16:

A rischio 38-40° la Valpadana orientale e le aree interne dell'Italia centrale. Ulteriore giro di vite del caldo al meridione con punte di 37° nel Foggiano e 38° sulla bassa Lucania. Nulla da segnalare dal punto di vista atmosferico a parte i soliti temporali pomeridiani nel profondo arco alpino.

