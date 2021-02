Meteo: verso condizioni primaverili ma al nord non mancherà qualche PIOGGIA

SITUAZIONE: mesto congedo dell'inverno sull'Europa centrale e mediterranea in queste ore con prevalenza di correnti miti occidentali, sia pure a tratti umide e anticicloni che provano a stabilizzare il tempo, senza riuscirci completamente, ma contribuendo ad innalzare le temperature.



CONSEGUENZE: un treno di deboli perturbazioni sfiorerà il nord Italia sino alle prime ore di sabato, favorendo qualche fenomeno intermittente su Liguria, Lombardia, Venezia Giulia ed alta Toscana, sul resto del nord solo qualche precipitazione sporadica e locale.

Da notare, limitatamente alle prossime 24 ore, la modesta influenza di un corpo nuvoloso sulla Puglia, dove sembrano possibili alcuni piovaschi.



Nelle mappe qui sotto ecco i fenomeni previsti per la prossima notte sull'Italia e quelli per la giornata di venerdì 19 al nord:

FINE SETTIMANA: rinforzo moderato dell'alta pressione e tempo in miglioramento ovunque, in un contesto mite e spesso soleggiato, dove comunque sarà possibile la formazione di qualche nebbia marittimo costiera, così come accade spesso sul finire della stagione (nebbia mattutina possibile anche nella Capitale), qui sotto una mappa delle temperature previste per domenica a 1500m, tutte superiori ai 5°C:

PROSSIMA SETTIMANA: l'arrivo del super anticiclone è stato un po' ridimensionato dai modelli, sembrerà più un "gruviera", che una forma di "parmigiano" ma sarà comunque sufficiente per regalarci qualche giorno di tempo primaverile, in gran parte soleggiato. Qui una mappa prevista per mercoledi 24 febbraio.

FINE MESE: sembra possibile per l'ultimo fine settimana di febbraio ma soprattutto per l'esordio di marzo, il ritorno a condizioni più instabili, di stampo perlomeno tardo invernale, caratterizzato da affondi verso sud di aria più fredda dai quadranti settentrionali o nord orientali, seguite gli aggiornamenti perchè anche su questo punto c'è parecchia indecisione da parte dei modelli.



Da notare oggi:

-nuvolaglia irregolare al nord con qualche sporadica precipitazione su est Alpi, Liguria ed entro sera nuovamente sulla Lombardia, nevosa oltre i 1200m. Nubi basse anche su alto e medio Tirreno ma senza conseguenze.

-nubi in arrivo anche su medio e basso Adriatico con piogge non escluse dalla sera lungo la costa pugliese, altrove tempo discreto o buono.

-temperature in ulteriore aumento

