METEO: venerdi ESTIVO sull'Italia, in attesa di un fine settimana più INSTABILE e FRESCO

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

La goccia fredda che abbiamo seguito nei giorni scorsi ha dato temporali nella notte sulla Sardegna. La Penisola è interessata invece da una nuvolosità frammentata che non produce pioggia ed è intrisa di una grande mole di sabbia desertica. Per il resto si è ristabilita temporaneamente l'alta pressione con un esile ponte disteso dal Vicino Atlantico all'Europa centrale.

Nelle prossime 24-36 ore, la goccia fredda verrà riagganciata da aria fresca proveniente da nord-est. Nella giornata di domani (sabato) il contrasto con il caldo presente sulla Pianura Padana darà luogo a temporali anche intensi che impegneranno gran parte del settentrione fino a domenica mattina. A seguire avremo il calo termico indotto dall'ingresso di venti nord-orientali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, venerdi 27 maggio:

Al mattino ancora qualche temporale in Sardegna, ma in attenuazione. Nubi sparse altrove senza fenomeni e con forte presenza di sabbia in sospensione. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Appennino centrale dove non saranno esclusi temporali, in attenuazione poi in serata. Clima molto caldo e temperature di molto superiori alle medie del periodo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge fino a domenica mattina:

Al mattino tempo abbastanza buono ovunque, poi peggiora sul nord-est nel pomeriggio con temporali, in rapida estensione al nord-ovest in serata quando si prevedono fenomeni anche intensi. Qualche temporale anche tra la Sicilia e la Calabria, per il resto tempo asciutto. Temperature in calo ad iniziare dal nord.

