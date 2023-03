Meteo: veloci sistemi nuvolosi che si rincorrono; arriverÃ  anche un po' di MALTEMPO

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine del satellite in movimento per vedere come si sta comportando il tempo in Europa:

Non si arresta il pellegrinaggio di nubi che si muovono da ovest verso est. Nelle ultime ore qualche pioggia ha interessato la Liguria e l'alta Toscana, unitamente a nevicate tra l'alta Val d'Aosta e la Val d'Ossola. Anche oggi avremo sull'Italia condizioni di variabilità, in attesa di una perturbazione veloce, ma più intensa che ci interesserà nella giornata di domani, venerdi 10 marzo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani, venerdi 10 marzo:

Avremo generali condizioni di variabilità sull'Italia, dettata dalla presenza di venti occidentali. Tra il pomeriggio, la sera e la prossima notte nevicate tra alta Val d'Aosta e Ossola sopra i 1500 metri. Rovesci in arrivo sul Tirreno, specie su Toscana, Lazio e Campania, in estensione alle aree interne peninsulari, per il resto tempo asciutto.

Temperature in aumento nella giornata odierna, ben al di sopra dei valori normali. Ecco la mappa riferita alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Punte di 23° sulla Sardegna meridionale ed in Sicilia, 22° sulle coste del Molise. Notevoli anche i 20° previsti su diversi settori della Valpadana.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di domani, venerdi 10 marzo:

Neve abbondante tra alta Val d'Aosta e Ossola sopra i 1400-1500 metri. Rovesci anche di un certo peso sul medio-basso Tirreno e le aree interne, accompagnati da forti venti occidentali. Sul resto d'Italia tempo asciutto e variabile. Lieve calo delle temperature nelle aree raggiunte dai rovesci, mari in condizioni proibitive specie sull'alto e medio Tirreno.

