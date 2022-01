Meteo: veloce PERTURBAZIONE in transito: vento forte, FREDDO e NEVE su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che riassume il tempo in Europa nelle ultime ore:

La perturbazione a carattere freddo si sta addossando in queste ore all'arco alpino. Oltralpe determinerà abbondanti nevicate tra la Svizzera e l'Austria, mentre sui nostri versanti queste nevicate si trasformeranno in secchi venti di caduta che complicheranno ulteriormente il problema della siccità al nord, aggravando anche il rischio di incendi.

Al centro e soprattutto al meridione la perturbazione in questione porterà invece un po' di inverno, segnatamente sul medio-basso Adriatico e al meridione tra la prossima notte e la giornata di domani, martedi 1 febbraio.

A seguire, brutte notizie: l'alta pressione potrebbe chiudere tutti i varchi con l'inverno in seria difficoltà anche al sud almeno fino al 10 febbraio.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata odierna:

Al nord neve sui settori alpini di confine e sull'alta Val d'Aosta. Favonio progressivamente più freddo in azione a sud delle Alpi in estensione alle pianure. Elevato rischio incendi boschivi.

Rovesci probabili lungo le coste tirreniche, in estensione alle aree interne con qualche nevicata sopra i 1200-1300 metri. Le altre regioni ancora in attesa, ma con peggioramento nella notte e quota neve in calo.

Attenzione ai forti venti di Maestrale sulla Sardegna con mari in cattive condizioni. Bufere di neve sui valichi alpini. Non farà ancora freddo.

Questa invece è la situazione prevista per domani, martedi 1 febbraio:

Tutto secco e favonico al nord e su gran parte del centro tranne l'Abruzzo. Ancora venti di caduta dalle Alpi, ma meno intensi rispetto ad oggi. Neve sempre presente sui settori confinali ed ancora elevato rischio incendi sui nostri versanti.

Tempo instabile invece dall'Abruzzo verso sud con neve sopra i 500-600 metri; 700 metri sulla Calabria, 800-1000 metri sulla Sicilia settentrionale. Venti forti da nord e mari in cattive condizioni.

