METEO: VARIABILITA' in attesa del SUPER ANTICICLONE di Capodanno

Gli effetti dell'ultima perturbazione transitata ieri sono ancora presenti sulle regioni meridionali. Sul resto d'Italia si entra in un regime di variabilità dettato da correnti miti e umide provenienti da W-NW.

E' cominciato a nevicare in maniera abbastanza copiosa sull'arco alpino centro-occidentale, specie sui versanti esteri. La quota neve al momento si assesta sui 1300-1500 metri, ma tenderà a rialzarsi fino ad oltre 2000 metri nella giornata di domani, quando il fiato caldo dell'anticiclone inizierà a farsi sentire.

Diamo un'occhiata alle immagini satellitari in movimento che ritraggono il tempo di questa mattina in Italia:

La spinta dell'alta pressione in sede iberica fa distorcere il flusso atlantico, facendolo provenire da nord-ovest. Si spiegano così le abbondanti nevicate sulle Alpi e il regime di variabilità che si è insediato sul resto della Penisola.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, martedi 28 dicembre:

Neve abbondante sulle Alpi, specie i settori confinali centro-occidentali sopra i 1300-1500 metri. Rovesci al sud, specie su Calabria, nord Sicilia e parte della Puglia. Qualche piovasco ancora possibile sulla Toscana, per il resto condizioni di variabilità con schiarite ed assenza di fenomeni. Clima mite ovunque, ventoso sulla Sardegna.

Queste invece sono le previsioni per la giornata di domani, mercoledi 29 dicembre:

Quota neve in rialzo sulle Alpi fino a 1800-2000 metri, ma in ulteriore salita nell'arco della giornata. Su tutte le altre regioni clima variabile con qualche rovescio tra Sicilia, Calabria e Puglia. Ventoso sulle Alpi e in Sardegna, mite ovunque.

