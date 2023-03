Meteo: una prima perturbazione ci lambisce, una seconda ci interesserà tra domenica e lunedì

Anche questa mattina vi mostriamo le immagini satallitari in movimento per vedere il tempo in atto sull'Europa in queste ore:

Una collana di perturbazioni scorrono sull'Europa centro-settentrionale. Una di queste lambirà il settentrione nella giornata odierna con rovesci sulle Alpi e qualche piovasco sulla Liguria. Una seconda perturbazione, leggermente più intraprendente della prima, interesserà la nostra Penisola nella giornata di domenica, anticipando un calo della temperatura atteso per l'inizio della settimana prossima.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 24 marzo (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Ecco la perturbazione che oggi lambirà le regioni settentrionali con rovesci sulle Alpi e piovaschi sulla Liguria. Sul resto del nord nubi sparse, specie al nord-ovest, ma senza piogge. Nubi basse anche sul basso Tirreno senza piogge, per il resto gran sole.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori fuori norma specie al meridione e sulle Isole: 24° nel sud della Sardegna e sul Foggiano, 23° su Sicilia e bassa Lucania, 21° sulla Valpadana orientale.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per la giornata di domani, sabato 25 marzo, sempre tra le 9 e le 16:

Sarà una giornata nel complesso soleggiata. Qualche nube sulle Alpi e il Tirreno, ma senza piogge, ulteriore aumento termico.

