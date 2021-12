Meteo: una perturbazione tira l'altra, il MALTEMPO concederà solo poche ore di tregua

Il maltempo rincorre brevi momenti di tregua, per poi ripresentarsi più forte di prima. Ad eccezione del settore di nord-ovest che non si sta accorgendo praticamente di nulla, le altre regioni sono messe sotto torchio da un'estrema dinamicità atmosferica che alterna fasi instabili a belle schiarite soleggiate.

Questa mattina sono le regioni meridionali ad avere i fenomeni più intensi, mentre il nord e parte del centro sono sotto correnti secche, ma fredde da nord che hanno in parte pulito il cielo.

Vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Ecco la perturbazione in azione al meridione, mentre sulla Francia abbiamo già la propaggine avanzata di un secondo sistema che interesserà il centro-sud durante il fine settimana, in un contesto piuttosto freddo.

Facciamo però un passo indietro per controllare come sarà il tempo della giornata odierna in Italia: la mappa mostra la sommatoria delle piogge attese sul nostro Paese fino alle ore 20 di questa sera:

Al nord, dopo le ultime precipitazioni sull'Emilia Romagna, il tempo dovrebbe essere bello. Bel tempo anche su Toscana e Lazio, instabile sulle altre regioni con rovesci anche nevosi sopra i 600-800 metri lungo il versante adriatico e la Sardegna, 1000 metri al meridione. In serata tende a migliorare un po' ovunque con gli ultimi fenomeni che si concentreranno al sud. Ventoso e più freddo ovunque.

Questa invece è la tendenza per domani, sabato 4 dicembre:

Neve abbondante sui settori di confine posti tra Val d'Aosta e Ossola: piovaschi sparsi al nord-est, rovesci sull'alta Toscana ed ombra pluviometrica al nord-ovest. Sul resto d'Italia bel tempo a parte gli ultimi rovesci all'estremo sud, in allontanamento verso levante. Rotazione del vento a Libeccio e temperature in temporaneo aumento.