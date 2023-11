Meteo: una PERTURBAZIONE cozza contro le Alpi, sull'Italia tanta MITEZZA, tuttavia...

Anche questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Ecco l'attesa accelerata del flusso atlantico che porta una veloce perturbazione che interessa principalmente l'Europa centrale con un tempo piovoso. L'arco alpino fa da spartivento e non consente al grosso del sistema frontale di espandersi verso l'Italia. Da noi avremo una giornata complessivamente variabile, ventosa e molto mite, con piogge anche intense che interesseranno segnatamente l'alta Val d'Aosta, dove la neve cadrà solo in alta montagna. Scarse le precipitazioni sul resto della Penisola.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 14 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Tese correnti occidentali determineranno una nuvolosità sparsa su tutta l'Italia, più intensa lungo il Tirreno dove non si esclude qualche pioviggine. Piogge intense sull'alta Val d'Aosta con neve solo in alta montagna. Più soleggiato/velato il tempo lungo il versante adriatico, all'estremo sud e sulla Sardegna orientale.

Sul fronte termico, come anticipato, sarà una giornata eccezionalmente mite in Italia. Ecco le temperature attese alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Piena estate in Sicilia con 28° sulla parte orientale dell'Isola. 25° sulla Sardegna meridionale ed orientale, 24° sulla Lucania, il Molise, la Calabria Ionica e le coste dell'Abruzzo.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, mercoledi 15 novembre, sempre tra le 8 e le 16:

Migliora al nord e su parte del centro stante l'intervento di correnti più secche. Ancora nubi al sud e nelle aree interne del centro dove non si esclude qualche locale piovasco. Clima sempre molto mite.

