METEO: un tappeto di nubi sovrasta l'Italia, dove piogge e NEVE?

Il fronte caldo della nuova perturbazione atlantica in azione nel Mediterraneo sta sovrastando gran parte della penisola. Possiamo facilmente notarlo dal vasto tappeto di nubi che ricopre lo Stivale, ben osservabile dalle immagini satellitari. Solo da pochi minuti si sta affacciando anche il fronte freddo nei pressi della Sardegna, caratterizzato da nubi più ristrette ma più elevate verticalmente. Sarà proprio questo fronte freddo a favorire un sensibile calo termico nel corso del fine settimana.

Questa perturbazione pone il suo minimo di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale ma a breve si sposterà sul medio Tirreno per poi dirigersi in Adriatico nell'arco delle prossime 48 ore. Con questa traiettoria riuscirà a regalare piogge su tante località del centro Italia e del versante tirrenico, mentre resterà un po' ai margini il nord.

Un po' di precipitazioni, comunque, dovrebbero raggiungere il nordest tra stasera e domenica, con la particolarità di risultare nevose fino a quote molto basse! Difatti nel corso di domenica la temperatura scenderà rapidamente e con essa anche la quota neve, destinata a scivolare fin sotto i 400 metri di altitudine entro domenica sera. Insomma ci sarà occasione per nevicate deboli (o semplici fioccate) fino a 150-200 metri su Trentino, Veneto, Emilia Romagna e a sprazzi in Lombardia senza accumuli degni di nota (eccezion fatta per le quote superiori ai 600-700 metri dove sarebbe possibile qualche centimetro di neve).

Nel frattempo la quota neve scenderà anche sull'Appennino centro-settentrionale nel corso di domenica, portandosi fino a 200 metri su quello emiliano, 400-500 metri su quello romagnolo e oltre i 900-1000 metri sull'Appennino centrale.