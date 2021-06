Meteo: un po' meno CALDO e qualche TEMPORALE in piÃ¹, vediamo dove...

Il fiato africano continua a tormentare il nostro meridione, mentre autentici mostri temporaleschi scorazzano in Europa dispensando danni a profusione. La situazione di stallo degli ultimi giorni proverà a modificarsi durante questo week-end, ma sarà una modifica breve e transitoria.

Ecco l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Italia:

Non cessa il serpentone di nubi medio-alte che dal nord Africa si muove verso la Sardegna e il centro-sud. Ribadiamo che si tratta di nubi che non producono piogge, al massimo qualche sgocciolio o temporale a base alta con scarsissimi accumuli al suolo. I temporali, quelli veri, sono lontani dalla scena italiana, anche se nel pomeriggio odierno qualche temporale in più sarà possibile al nord.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Dall'estremo nord-ovest, i temporali si sposteranno sulle Alpi centro-orientali ed estremo nord-est; non si escludono sconfinamenti sulle pianure del Veneto. Qualche piovasco sarà possibile nelle ore centrali del giorno tra la Liguria e le basse pianure, ma tenderà ad attenuarsi nel pomeriggio.

Su parte del centro e al meridione continuerà il pellegrinaggio di nubi medio-alte con qualche goccia di pioggia o temporale a base alta; sul resto d'Italia tempo soleggiato.

Qualche grado in meno è atteso al sud; ricordiamo che ieri si sono toccati i 44° nelle zone interne della Sicilia; oggi e domani andrà un po' meglio ed i 40° non dovrebbero essere toccati.

Diamo uno sguardo alla tendenza per domani, sabato 26 giugno:

C'è davvero poco da dire: soliti temporali (per giunta isolati) sulle Alpi nel pomeriggio-sera, gran sole sul resto d'Italia con caldo al sud, ma meno rispetto ai giorni scorsi.

