METEO: un po' di vento e temporali per alcune regioni, il CALDO farà sul serio!

L'anticiclone africano sta concedendo una breve tregua alle regioni del sud Italia, dove in questi minuti si sta prodigando un'incursione più fresca e instabile proveniente dai Balcani. Il vento di tramontana si rinforzerà in giornata e darà luogo a temporali isolati ma forti nei settori interni di Basilicata, Calabria, Cilento e Sicilia.

Al centro, al nord e in Sardegna l'anticiclone africano non ne risentirà quasi per nulla, pertanto il caldo continuerà ad agire indisturbato.

Anzi, a dirla tutta avremo un ulteriore rinforzo dell'anticiclone proprio tra domenica, lunedì e martedì: il caldo si intensificherà ulteriormente tanto che i termometri potranno registrare temperature fino a 36-37°C al nord e nelle aree interne del centro e in Sardegna.

L'apice del caldo, tuttavia, potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì quando l'anticiclone africano si piazzerà con insistenza sulle regioni centrali e meridionali facendo letteralmente impennare le temperature.

Potrebbero rivelarsi due giornate davvero pesanti per quel che riguarda il caldo: dalle ultimissime emissioni modellistiche sembra sempre più probabile che possano essere sfiorati i 40-41°C nelle aree interne.

Al nord, invece, potrebbe concretizzarsi un lievissimo calo termico grazie all'arrivo di temporali e acquazzoni (come già anticipato ieri in questo articolo).