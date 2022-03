METEO: un po' di PREZIOSA PIOGGIA su alcune aree del nord, ma non durerà

Questa mattina vi mostriamo una bella immagine. Dopo tanto secco e siccità, la zona di Ceresole Reale, nel Torinese, si presenta così:

Ogni centimetro di neve o millimetro di pioggia che sta cadendo al nord, specie al nord-ovest, è oro! Una piccola concessione che purtroppo non durerà molto, in un mare di secco e siccità che sta attanagliando non solo le regioni settentrionali.

Passato questo piccolo disturbo, tornerà la solita alta pressione ed almeno fino a venerdi non ci saranno cambiamenti degni di nota.

Vediamo comunque le immagini satellitari in movimento che ritraggono il tempo delle ultime ore in Europa:

I tentativi delle correnti atlantiche di invadere l'Europa ci sono, ma la natura ha deciso che non è ancora il momento di concedere la pioggia al Bel Paese. La baraonda nuvolosa che vedete sulla Penisola Iberica, invece di interessarci, tenderà ad accartocciarsi su se stessa, puntando verso il nord Africa e morendo successivamente in loco; una fine ingloriosa che costerà ancora molti giorni di secco alla nostra Penisola, a parte piccole bagnate locali con poco costrutto.

Ecco comunque la sommatoria delle piogge attese in Italia fino alle 20 di questa sera:

Ecco i piovaschi che dalla Liguria dovrebbero risalire verso il resto del nord-ovest tra il pomeriggio, la sera e la prossima notte. Quota neve in generale rialzo, ovunque sopra i 1000-1200 metri. Qualche piovasco anche sulla Sardegna orientale, per il resto asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di domani, martedi 15 marzo:

I piovaschi si trasferiranno tra la Val d'Aosta, l'alto Piemonte e l'alta Lombardia, con neve sopra i 1000-1200 metri. Sul resto d'Italia non avremo fenomeni e il tempo sarà asciutto e progressivamente più mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località