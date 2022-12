Meteo: un mercoledì con la PIOGGIA su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

La moderata perturbazione sta affrontando in queste ore le regioni settentrionali. Sta piovendo in Liguria, mentre la neve si fa vedere solo oltre i 1500-1700 metri sulla Val d'Aosta e le Alpi occidentali.

Questa perturbazione non farà molta strada in quanto verrà indebolita e poi distrutta dalla rimonta dell'alta pressione attesa sull'Italia per il periodo natalizio. Oggi sarà comunque in grado di elargire delle piogge su alcune aree del centro-nord.

La prima mappa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata odierna, mercoledi 21 dicembre:

Rovesci sono attesi nell'arco della giornata sulla Liguria. Piovaschi anche su Toscana, Corsica e Sardegna nord-occidentale. Qualche pioggia o pioviggine anche sulla pianura lombarda, l'est del Piemonte e parte dell'Emilia Romagna. Neve sopra i 1500-1700 metri in Val d'Aosta. Su tutte le altre regioni tempo asciutto ed anche soleggiato specie al sud e sulla Sicilia.

Dal punto di vista termico, ecco le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, mercoledi 21 dicembre:

Ancora freddo sulle pianure del nord con massime ovunque sotto i 10°; più freddo anche nelle aree interne del centro, molto mite invece altrove con punte di 17° sulle Isole.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 22 dicembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Nonostante la rimonta dell'alta pressione, il soleggiamento non sarà ottimale in Italia, tranne poche aree. Non si escludono inoltre pioviggini tra la Liguria e la Toscana, ma cose di poco conto. Temperature invariate.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località