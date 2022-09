Meteo: un'altra giornata carica di TEMPORALI in Italia

Anche questa mattina vi mostriamo il quadro delle fulminazioni attive al momento in Italia:

Due aree temporalesche agiscono questa mattina in Italia. La prima sulla Lombardia, la seconda tra il basso Lazio e la Campania. Su tutte le altre regioni non abbiamo fenomeni ed il tempo risulta abbastanza buono. Nei prossimi giorni le condizioni di instabilità dovrebbero progressivamente scemare ed all'inizio della settimana prossima tutta l'Italia sarà sotto l'alta pressione con stabilità e temperature in aumento.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 9 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento ancora compromesso soprattutto al nord-est e nelle aree interne del centro dove agiranno anche temporali. Soleggiamento migliore invece sul resto d'Italia, dove non avremo fenomeni degni di nota.

Dal punto di vista termico, farà ancora caldo al sud e sulle Isole. Ecco i valori al suolo previsti alle ore 16 di oggi, venerdi 9 settembre:

Punte di 36° sulla Sicilia e la Calabria Ionica, 34° sul Foggiano, 32° sulla Sardegna. Sul resto d'Italia valori sotto i 30°, ma ancora nel complesso estivi.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, sabato 10 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Gli annuvolamenti tenderanno a marginalizzarsi al nord-est, nelle aree interne del centro e del meridione dove sarà possibile ancora qualche temporale, per il resto tempo buono ed in genere meno caldo.

