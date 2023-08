Meteo: ultimo atto della grande ESTATE, prima di un BRUSCO congedo temporalesco

Ancora 4 giorni di solleone e caldo particolarmente intenso, poi la grande estate vacillerà e probabilmente crollerà sotto i colpi di una saccatura di cui abbiamo ampiamente parlato ormai negli ultimi articoli su MeteoLive.

Gli effetti più rilevanti del maltempo in arrivo da venerdì 25 agosto (con qualche fenomeno però già attivo giovedì 24) si avvertiranno sul settore alpino e sul settore pianeggiante a nord del Po nella prima fase del peggioramento, poi dilagheranno, pur attenuati anche sul resto d'Italia, specie a sud del Po e sulle regioni centrali.



L'arrivo di un vortice depressionario di stampo autunnale, ben strutturato soprattutto in quota, favorirà l'instaurarsi di forti venti di Libeccio che potrebbero limitare inizialmente le precipitazioni sulle zone costiere e sulle zone pianeggianti sottovento a questo tipo di correnti, come l'estremo nord-ovest, gran parte dell'Emilia-Romagna e il medio Adriatico.



Mancano però ancora molti giorni e intanto sarebbe importante confermare questa previsione di cambiamento significativo della configurazione barica sull'Europa. Ecco a tal proposito una mappa barica prevista per la notte su sabato 26 agosto e per l'alba di domenica 27 agosto:

Il crollo delle temperature rispetto ai valori da forno che registreremo in questi giorni sarà notevole su tutto il Paese, soprattutto al nord e al centro. Vi mostriamo ora un'immagine che testimonia come il vortice polare si stia riorganizzando, è una mappa dell'emisfero nord prevista proprio per il week-end 26-27 agosto:

Entro lunedì 28 tutto il Paese vivrà un clima nettamente diverso, lo vediamo in questa mappa termica a 1500m:

Infine ecco una mappa precipitativa riassuntiva degli accumuli tra il 24 e il 29 agosto, come vedete il settore alpino dovrebbe risultare quello più coinvolto, ma non mancheranno i fenomeni anche sulle altre regioni, specie del versante tirrenico: