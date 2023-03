Meteo ultimissime: si spalancano le paratie delle PIOGGE SERIE nell'ultima decade di marzo?

Su, coraggio. Lo dico agli appassionati ad ogni fine inverno dal 2000: non si vive di sola neve (o meglio ormai della speranza di veder nevicare). Il meteo è anche e soprattutto la bellezza dei cambiamenti repentini del tempo (quando ci sono), dei temporali (sempre più isolati), di una pioggia scrosciante (AAA cercasi) e anche di una bella giornata ventilata e limpida (anche quelle non più così frequenti). Il meteo è certamente anche solleone e caldo (quello si non manca mai) ma lo sarebbe anche freddo e gelo (spesso latititante).



Il punto è che non si leggono i siti meteo solo per programmare il tempo libero, per una grande passione per neve, temporali, ondate di caldo, di freddo, etc...Il sito meteo dovrebbe svolgere un'attività socialmente utile, educativo ed aiutare i connazionali in questo frangente a cogliere soprattutto l'importanza del fenomeno PIOGGIA e il lettore deve collaborare con le proprie idee e sensazioni, rendendo questo portale sempre più vivo, come lo è stato per molti anni.



Scusate se mi sono dilungato nel preambolo, ma è un momento meteorologicamente difficile per l'Italia, piove poco e su alcune regioni davvero pochissimo da troppo tempo. Ne stiamo cercando una via d'uscita ma i modelli matematici, che dovrebbero aiutarci nel difficile compito di trovare la via d'uscita giusta per rivivere finalmente un momento piovoso prolungato, stentano a farlo.



Stasera però finalmente qualcosa si scorge durante la terza decade del mese, non sembrano i soliti fantasmi, le solite saccature che poi muoiono avanzando verso di noi, manco fossimo il Sahara, si vede che il vortice polare, peraltro ancora sbilanciato con il suo core sul settore europeo, vuole aiutare le depressioni atlantiche a raggiungere il nostro Paese :

Non c'è che dire, davvero una bella sequenza di mappe promettenti, che inducono a pensare che potrebbe esserci uno sfondamento del tempo perturbato sin sull'Italia a ripetizione da mercoledi 22 alla fine del mese di marzo.



E' ottimista di conseguenza anche la mappa relativa agli accumuli di pioggia relativa al periodo 19-30 marzo, che arriva a proporci picchi sino a 155mm di pioggia sul settentrione e una discreta quantità di precipitazioni anche sul resto d'Italia, specie su Toscana e Campania, guardate qui:

Ma è credibile un'evoluzione improvvisamente così GENEROSA in termini di precipitazioni?

Il punto è che i modelli sembrano un po' dei pendoli in questi giorni, attribuiscono e tolgono energie alle correnti perturbate a seconda dell'emissione. Ne nasce così un'incertezza di fondo che mina anche la credibilità della media degli scenari.



Comunque sia, a livello empirico, l'esperienza suggerisce che l'insistenza di un dato tipo di correnti, evidenziata su più emissioni, alla fine si impone, quindi l'attendibilità di un'evoluzione piovosa per la terza decade del mese si attesta sul 55%.

SEGUITE ovviamente tutti gli aggiornamenti!