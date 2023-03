METEO ultimissime: quanti progressi verso la PIOGGIA entro fine mese?

Una bella pioggia battente che durasse almeno una giornata intera. Non si chiede troppo al tempo eppure neanche questo desiderio rischia di essere esaudito perchè le prospettive sembrano essere tutt'altro che buone.



Se tra domenica e lunedì potrebbe arrivare qualche debole precipitazione, il grande assalto, quello atteso da venerdì 24 marzo, potrebbe fallire almeno parzialmente.



Andiamo però con ordine: la mappa che vediamo qui sotto si riferisce alla percentuale di probabilità di pioggia maggiore di 1mm prevista tra domenica sera 19 marzo e l'alba di lunedì 20 marzo, come si vede non andiamo oltre il 55%, pochino, ma è già qualcosa.

Si circoscrive ulteriormente la probabilità di piogge, se andiamo a visualizzare quelli superiori ai 5mm, riferiti peraltro alla giornata di lunedì 20 marzo, dove si nota qualche possibilità in più per parte della Lombardia, gran parte dell'Emilia-Romagna, la Toscana e la Liguria.

Piccole cose perchè già da martedì 21 a giovedì 23 marzo non è previsto che accada granchè, se non l'instaurarsi di un flusso umido e mite da WSW, che non dovrebbe determinare fenomeni di rilievo. Ecco invece il vero POTENZIALE assalto in arrivo dall'Atlantico per venerdì 24 e sabato 25 marzo, che i modelli non riescono ancora ad inquadrare bene e che addirittura le medie degli scenari BOCCIANO senza appello.

Per la verità qualche modello prova a far sfondare la saccatura nel cuore del Mediterraneo tra sabato 25 e martedì 28 marzo ma l'intervento dell'anticiclone africano, potrebbe vanificare tutto. Qui sotto vediamo l'ipotesi più favorevole alla pioggia:

E qui invece la media "drammatica" degli scenari americani ed europei con l'anticiclone che si interpone tra la depressione e l'Italia, respingendo anche questo assalto piovoso.