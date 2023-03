Meteo ultimissime: domenica BLITZ PERTURBATO a partire dal nord?

L'attenzione è tutta rivolta ad un potenziale break perturbato tra domenica e lunedì sul territorio, che per una volta potrebbe coinvolgere anche il nord e dove potrebbero peraltro manifestarsi anche i primi colpi di tuono stagionali in pianura.

L'ingresso di aria fredda, ad oggi valutato sufficiente dai modelli, stimolerà infatti l'approfondimento di un minimo pressorio in Valpadana , favorevole appunto allo sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco:

Ci sono diverse mappe che puntano su questo minimo, eccone ad esempio un'altra, quasi sovrapponibile alla precedente:

E i risvolti perturbati, anche se brevi, così non mancherebbero, ecco infatti una mappa con gli accumuli previsti per il pomeriggio domenicale, notate il picco derivante da un possibile episodio temporalesco tra est Piemonte ed ovest Lombardia:

A seguire l'evoluzione per lunedì con i fenomeni in trasferimento al centro e poi al sud :

Si tratterebbe di un affondo anche abbastanza deciso, a 5500m le temperature sarebbero infatti sufficientemente basse e le curvatura delle correnti discretamente ciclonica per assicurare precipitazioni di una certa rilevanza.

Ci sono però anche mappe che mostrano una situazione poco favorevole al passaggio di quest'onda perturbata, l'affondo sarebbe disturbato dall'anticiclone e devierebbe verso i Balcani accompagnato da venti settentrionali:

E anche la media degli scenari del modello americano non è molto buona: niente depressione al suolo sulla Valpadana e correnti da nord-ovest senza grosse conseguenze sull'Italia:

RIASSUMENDO

L'attendibilità del passaggio perturbato potenzialmente atteso tra domenica 26 e lunedì 27 marzo sull'Italia purtroppo non è ancora elevata, si attesta attorno ad un 40%, la corrente a getto non sembra ancora favorire quei serpeggiamenti nel letto delle correnti che favorirebbero peggioramenti più marcati sul nostro Paese e l'anticiclone si presenta già troppo invadente per essere completamente ottimisti, tuttavia le emissioni pro-blitz non mancano. Seguite gli aggiornamenti!